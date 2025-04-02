시세섹션
통화 / SPIR
SPIR: Spire Global Inc Class A

10.53 USD 0.46 (4.57%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SPIR 환율이 오늘 4.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.08이고 고가는 10.55이었습니다.

Spire Global Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
10.08 10.55
년간 변동
6.85 21.43
이전 종가
10.07
시가
10.08
Bid
10.53
Ask
10.83
저가
10.08
고가
10.55
볼륨
548
일일 변동
4.57%
월 변동
18.71%
6개월 변동
32.79%
년간 변동율
6.90%
