SPIR: Spire Global Inc Class A
10.15 USD 0.08 (0.79%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPIR hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.08 bis zu einem Hoch von 10.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spire Global Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.08 10.34
Jahresspanne
6.85 21.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.07
- Eröffnung
- 10.08
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Tief
- 10.08
- Hoch
- 10.34
- Volumen
- 158
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 14.43%
- 6-Monatsänderung
- 27.99%
- Jahresänderung
- 3.05%
