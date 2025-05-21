Moedas / SOTK
SOTK: Sono-Tek Corporation
4.09 USD 0.01 (0.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOTK para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.03 e o mais alto foi 4.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Sono-Tek Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.03 4.17
Faixa anual
3.23 5.92
- Fechamento anterior
- 4.10
- Open
- 4.05
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 4.03
- High
- 4.17
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 21.73%
- Mudança de 6 meses
- 13.93%
- Mudança anual
- 3.02%
