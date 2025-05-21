Валюты / SOTK
SOTK: Sono-Tek Corporation
3.80 USD 0.11 (2.81%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOTK за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.76, а максимальная — 3.89.
Следите за динамикой Sono-Tek Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOTK
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- Sono-Tek receives $5 million order for medical device coating systems
- Sono-Tek announces board changes and shareholder vote results at annual meeting
- Sono-Tek Corp earnings beat , revenue fell short of estimates
- Sono-Tek receives $1.12 million order from medical diagnostics client
- Sono-Tek Corporation (SOTK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Sono-Tek Corp’s Q2 2025 results meet expectations
- Sono-Tek Corp earnings matched , revenue fell short of estimates
- Sono-Tek Reports Strong Fiscal Year 2025 Financial Results
- Sono-Tek Announces Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Earnings Conference Call
Дневной диапазон
3.76 3.89
Годовой диапазон
3.23 5.92
- Предыдущее закрытие
- 3.91
- Open
- 3.77
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.76
- High
- 3.89
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -2.81%
- Месячное изменение
- 13.10%
- 6-месячное изменение
- 5.85%
- Годовое изменение
- -4.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.