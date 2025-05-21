Währungen / SOTK
SOTK: Sono-Tek Corporation
4.19 USD 0.10 (2.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOTK hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.09 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sono-Tek Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOTK News
Tagesspanne
4.09 4.20
Jahresspanne
3.23 5.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.09
- Eröffnung
- 4.09
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Tief
- 4.09
- Hoch
- 4.20
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- 24.70%
- 6-Monatsänderung
- 16.71%
- Jahresänderung
- 5.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K