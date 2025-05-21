KurseKategorien
Währungen / SOTK
Zurück zum Aktien

SOTK: Sono-Tek Corporation

4.19 USD 0.10 (2.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOTK hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.09 bis zu einem Hoch von 4.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sono-Tek Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOTK News

Tagesspanne
4.09 4.20
Jahresspanne
3.23 5.92
Vorheriger Schlusskurs
4.09
Eröffnung
4.09
Bid
4.19
Ask
4.49
Tief
4.09
Hoch
4.20
Volumen
19
Tagesänderung
2.44%
Monatsänderung
24.70%
6-Monatsänderung
16.71%
Jahresänderung
5.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K