Divisas / SOTK
SOTK: Sono-Tek Corporation
4.10 USD 0.30 (7.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOTK de hoy ha cambiado un 7.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.87, mientras que el máximo ha alcanzado 4.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sono-Tek Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SOTK News
Rango diario
3.87 4.14
Rango anual
3.23 5.92
- Cierres anteriores
- 3.80
- Open
- 3.87
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 3.87
- High
- 4.14
- Volumen
- 81
- Cambio diario
- 7.89%
- Cambio mensual
- 22.02%
- Cambio a 6 meses
- 14.21%
- Cambio anual
- 3.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B