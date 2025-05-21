Valute / SOTK
SOTK: Sono-Tek Corporation
4.17 USD 0.08 (1.96%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOTK ha avuto una variazione del 1.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.09 e ad un massimo di 4.20.
Segui le dinamiche di Sono-Tek Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SOTK News
Intervallo Giornaliero
4.09 4.20
Intervallo Annuale
3.23 5.92
- Chiusura Precedente
- 4.09
- Apertura
- 4.09
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- Minimo
- 4.09
- Massimo
- 4.20
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 1.96%
- Variazione Mensile
- 24.11%
- Variazione Semestrale
- 16.16%
- Variazione Annuale
- 5.04%
21 settembre, domenica