SOTK: Sono-Tek Corporation
4.09 USD 0.01 (0.24%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOTKの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり4.03の安値と4.17の高値で取引されました。
Sono-Tek Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.03 4.17
1年のレンジ
3.23 5.92
- 以前の終値
- 4.10
- 始値
- 4.05
- 買値
- 4.09
- 買値
- 4.39
- 安値
- 4.03
- 高値
- 4.17
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 21.73%
- 6ヶ月の変化
- 13.93%
- 1年の変化
- 3.02%
