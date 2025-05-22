Moedas / SONN
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
7.58 USD 0.52 (7.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SONN para hoje mudou para 7.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.07 e o mais alto foi 7.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.07 7.85
Faixa anual
1.08 19.00
- Fechamento anterior
- 7.06
- Open
- 7.20
- Bid
- 7.58
- Ask
- 7.88
- Low
- 7.07
- High
- 7.85
- Volume
- 2.512 K
- Mudança diária
- 7.37%
- Mudança mensal
- 136.88%
- Mudança de 6 meses
- 492.19%
- Mudança anual
- 23.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh