Valute / SONN
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
6.20 USD 1.38 (18.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SONN ha avuto una variazione del -18.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.00 e ad un massimo di 7.25.
Segui le dinamiche di Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SONN News
Intervallo Giornaliero
6.00 7.25
Intervallo Annuale
1.08 19.00
- Chiusura Precedente
- 7.58
- Apertura
- 7.24
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Minimo
- 6.00
- Massimo
- 7.25
- Volume
- 2.944 K
- Variazione giornaliera
- -18.21%
- Variazione Mensile
- 93.75%
- Variazione Semestrale
- 384.38%
- Variazione Annuale
- 1.31%
21 settembre, domenica