QuotazioniSezioni
Valute / SONN
Tornare a Azioni

SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc

6.20 USD 1.38 (18.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SONN ha avuto una variazione del -18.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.00 e ad un massimo di 7.25.

Segui le dinamiche di Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SONN News

Intervallo Giornaliero
6.00 7.25
Intervallo Annuale
1.08 19.00
Chiusura Precedente
7.58
Apertura
7.24
Bid
6.20
Ask
6.50
Minimo
6.00
Massimo
7.25
Volume
2.944 K
Variazione giornaliera
-18.21%
Variazione Mensile
93.75%
Variazione Semestrale
384.38%
Variazione Annuale
1.31%
21 settembre, domenica