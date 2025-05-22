Währungen / SONN
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
6.30 USD 1.28 (16.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SONN hat sich für heute um -16.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.00 bis zu einem Hoch von 7.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONN News
Tagesspanne
6.00 7.25
Jahresspanne
1.08 19.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.58
- Eröffnung
- 7.24
- Bid
- 6.30
- Ask
- 6.60
- Tief
- 6.00
- Hoch
- 7.25
- Volumen
- 2.601 K
- Tagesänderung
- -16.89%
- Monatsänderung
- 96.88%
- 6-Monatsänderung
- 392.19%
- Jahresänderung
- 2.94%
