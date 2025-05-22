Currencies / SONN
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
6.48 USD 0.94 (16.97%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SONN exchange rate has changed by 16.97% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 5.69 and at a high of 7.90.
Follow Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONN News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sonnet BioTherapeutics enters employment agreement with interim CEO Raghu Rao
- PLTR, TTD, TLRY, SONN, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Sonnet BioTherapeutics (NASDAQ:SONN), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Crude Oil Moves Lower; Daré Bioscience Shares Jump - Diginex (NASDAQ:DGNX), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Why Is Sonnet BioTherapeutics Stock Trading Higher On Monday? - Sonnet BioTherapeutics (NASDAQ:SONN)
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Sonnet BioTherapeutics stock soars after $888 million crypto deal
- Sonnet BioTherapeutics to merge, creating $888m crypto treasury
- Sonnet BioTherapeutics agrees to $888 million crypto treasury deal
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Sonnet BioTherapeutics Drops 5% Intraday, Rebounds 14% After Hours Amid Delisting Concerns - Beta Bionics (NASDAQ:BBNX), Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- sonnet biotherapeutics receives nasdaq delisting notice
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- SONN stock touches 52-week low at $1.1 amid market challenges
Daily Range
5.69 7.90
Year Range
1.08 19.00
- Previous Close
- 5.54
- Open
- 5.96
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Low
- 5.69
- High
- 7.90
- Volume
- 8.387 K
- Daily Change
- 16.97%
- Month Change
- 102.50%
- 6 Months Change
- 406.25%
- Year Change
- 5.88%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev