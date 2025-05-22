货币 / SONN
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
7.06 USD 0.58 (8.95%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SONN汇率已更改8.95%。当日，交易品种以低点6.55和高点7.70进行交易。
关注Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SONN新闻
日范围
6.55 7.70
年范围
1.08 19.00
- 前一天收盘价
- 6.48
- 开盘价
- 6.78
- 卖价
- 7.06
- 买价
- 7.36
- 最低价
- 6.55
- 最高价
- 7.70
- 交易量
- 3.761 K
- 日变化
- 8.95%
- 月变化
- 120.63%
- 6个月变化
- 451.56%
- 年变化
- 15.36%
