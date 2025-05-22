Валюты / SONN
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
6.48 USD 0.94 (16.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SONN за сегодня изменился на 16.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.69, а максимальная — 7.90.
Следите за динамикой Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SONN
Дневной диапазон
5.69 7.90
Годовой диапазон
1.08 19.00
- Предыдущее закрытие
- 5.54
- Open
- 5.96
- Bid
- 6.48
- Ask
- 6.78
- Low
- 5.69
- High
- 7.90
- Объем
- 8.387 K
- Дневное изменение
- 16.97%
- Месячное изменение
- 102.50%
- 6-месячное изменение
- 406.25%
- Годовое изменение
- 5.88%
