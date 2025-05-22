Devises / SONN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SONN: Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc
6.20 USD 1.38 (18.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SONN a changé de -18.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.00 et à un maximum de 7.25.
Suivez la dynamique Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SONN Nouvelles
- Pourquoi les actions de Check-Cap sont en hausse de 183% ; Voici 20 actions en mouvement avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Sonnet BioTherapeutics enters employment agreement with interim CEO Raghu Rao
- PLTR, TTD, TLRY, SONN, TSLA: 5 Trending Stocks Today - Sonnet BioTherapeutics (NASDAQ:SONN), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Crude Oil Moves Lower; Daré Bioscience Shares Jump - Diginex (NASDAQ:DGNX), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Why Is Sonnet BioTherapeutics Stock Trading Higher On Monday? - Sonnet BioTherapeutics (NASDAQ:SONN)
- US Stocks Edge Lower; Fastenal Posts Upbeat Earnings - Everbright Digital Hldgs (NASDAQ:EDHL), Dare Bioscience (NASDAQ:DARE)
- Sonnet BioTherapeutics stock soars after $888 million crypto deal
- Sonnet BioTherapeutics to merge, creating $888m crypto treasury
- Sonnet BioTherapeutics agrees to $888 million crypto treasury deal
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Sonnet BioTherapeutics Drops 5% Intraday, Rebounds 14% After Hours Amid Delisting Concerns - Beta Bionics (NASDAQ:BBNX), Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; US Nonfarm Payrolls Beat Estimates - Global Interactive (NASDAQ:GITS), Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- sonnet biotherapeutics receives nasdaq delisting notice
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- SONN stock touches 52-week low at $1.1 amid market challenges
Range quotidien
6.00 7.25
Range Annuel
1.08 19.00
- Clôture Précédente
- 7.58
- Ouverture
- 7.24
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Plus Bas
- 6.00
- Plus Haut
- 7.25
- Volume
- 2.944 K
- Changement quotidien
- -18.21%
- Changement Mensuel
- 93.75%
- Changement à 6 Mois
- 384.38%
- Changement Annuel
- 1.31%
20 septembre, samedi