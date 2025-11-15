- Visão do mercado
SOLS: Sollensys Corp.
A taxa do SOLS para hoje mudou para -4.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.48 e o mais alto foi 46.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Sollensys Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SOLS hoje?
Hoje Sollensys Corp. (SOLS) está avaliado em 43.56. O instrumento é negociado dentro de 43.48 - 46.01, o fechamento de ontem foi 45.73, e o volume de negociação atingiu 6680. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SOLS em tempo real.
As ações de Sollensys Corp. pagam dividendos?
Atualmente Sollensys Corp. está avaliado em 43.56. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -10.37% e USD. Monitore os movimentos de SOLS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SOLS?
Você pode comprar ações de Sollensys Corp. (SOLS) pelo preço atual 43.56. Ordens geralmente são executadas perto de 43.56 ou 43.86, enquanto 6680 e -3.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SOLS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SOLS?
Investir em Sollensys Corp. envolve considerar a faixa anual 41.00 - 53.77 e o preço atual 43.56. Muitos comparam -3.20% e -10.37% antes de enviar ordens em 43.56 ou 43.86. Estude as mudanças diárias de preço de SOLS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Solstice Advanced Materials Inc.?
O maior preço de Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) no último ano foi 53.77. As ações oscilaram bastante dentro de 41.00 - 53.77, e a comparação com 45.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sollensys Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Solstice Advanced Materials Inc.?
O menor preço de Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) no ano foi 41.00. A comparação com o preço atual 43.56 e 41.00 - 53.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SOLS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SOLS?
No passado Sollensys Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.73 e -10.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.73
- Open
- 45.09
- Bid
- 43.56
- Ask
- 43.86
- Low
- 43.48
- High
- 46.01
- Volume
- 6.680 K
- Mudança diária
- -4.75%
- Mudança mensal
- -3.20%
- Mudança de 6 meses
- -10.37%
- Mudança anual
- -10.37%