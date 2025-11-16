- Aperçu
SOLS: Sollensys Corp.
Le taux de change de SOLS a changé de -4.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.48 et à un maximum de 46.01.
Suivez la dynamique Sollensys Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOLS aujourd'hui ?
L'action Sollensys Corp. est cotée à 43.56 aujourd'hui. Elle se négocie dans 43.48 - 46.01, a clôturé hier à 45.73 et son volume d'échange a atteint 6680. Le graphique en temps réel du cours de SOLS présente ces mises à jour.
L'action Sollensys Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Sollensys Corp. est actuellement valorisé à 43.56. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOLS.
Comment acheter des actions SOLS ?
Vous pouvez acheter des actions Sollensys Corp. au cours actuel de 43.56. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.56 ou de 43.86, le 6680 et le -3.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOLS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOLS ?
Investir dans Sollensys Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.00 - 53.77 et le prix actuel 43.56. Beaucoup comparent -3.20% et -10.37% avant de passer des ordres à 43.56 ou 43.86. Consultez le graphique du cours de SOLS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Solstice Advanced Materials Inc. ?
Le cours le plus élevé de Solstice Advanced Materials Inc. l'année dernière était 53.77. Au cours de 41.00 - 53.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sollensys Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Solstice Advanced Materials Inc. ?
Le cours le plus bas de Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) sur l'année a été 41.00. Sa comparaison avec 43.56 et 41.00 - 53.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOLS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOLS a-t-elle été divisée ?
Sollensys Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.73 et -10.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.73
- Ouverture
- 45.09
- Bid
- 43.56
- Ask
- 43.86
- Plus Bas
- 43.48
- Plus Haut
- 46.01
- Volume
- 6.680 K
- Changement quotidien
- -4.75%
- Changement Mensuel
- -3.20%
- Changement à 6 Mois
- -10.37%
- Changement Annuel
- -10.37%