SOLS: Sollensys Corp.
Der Wechselkurs von SOLS hat sich für heute um -4.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.48 bis zu einem Hoch von 46.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sollensys Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOLS heute?
Die Aktie von Sollensys Corp. (SOLS) notiert heute bei 43.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 43.48 - 46.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.73 und das Handelsvolumen erreichte 6680. Das Live-Chart von SOLS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOLS Dividenden?
Sollensys Corp. wird derzeit mit 43.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -10.37% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOLS zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOLS-Aktien?
Sie können Aktien von Sollensys Corp. (SOLS) zum aktuellen Kurs von 43.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.56 oder 43.86 platziert, während 6680 und -3.39% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOLS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOLS-Aktien?
Bei einer Investition in Sollensys Corp. müssen die jährliche Spanne 41.00 - 53.77 und der aktuelle Kurs 43.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.20% und -10.37%, bevor sie Orders zu 43.56 oder 43.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOLS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Solstice Advanced Materials Inc.?
Der höchste Kurs von Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) im vergangenen Jahr lag bei 53.77. Innerhalb von 41.00 - 53.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sollensys Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Solstice Advanced Materials Inc.?
Der niedrigste Kurs von Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) im Laufe des Jahres betrug 41.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.56 und der Spanne 41.00 - 53.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOLS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOLS statt?
Sollensys Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.73 und -10.37% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.73
- Eröffnung
- 45.09
- Bid
- 43.56
- Ask
- 43.86
- Tief
- 43.48
- Hoch
- 46.01
- Volumen
- 6.680 K
- Tagesänderung
- -4.75%
- Monatsänderung
- -3.20%
- 6-Monatsänderung
- -10.37%
- Jahresänderung
- -10.37%