SOLS: Sollensys Corp.
SOLSの今日の為替レートは、-4.75%変化しました。日中、通貨は1あたり43.48の安値と46.01の高値で取引されました。
Sollensys Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SOLS株の現在の価格は？
Sollensys Corp.の株価は本日43.56です。43.48 - 46.01内で取引され、前日の終値は45.73、取引量は6680に達しました。SOLSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sollensys Corp.の株は配当を出しますか？
Sollensys Corp.の現在の価格は43.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は-10.37%やUSDにも注目します。SOLSの動きはライブチャートで確認できます。
SOLS株を買う方法は？
Sollensys Corp.の株は現在43.56で購入可能です。注文は通常43.56または43.86付近で行われ、6680や-3.39%が市場の動きを示します。SOLSの最新情報はライブチャートで確認できます。
SOLS株に投資する方法は？
Sollensys Corp.への投資では、年間の値幅41.00 - 53.77と現在の43.56を考慮します。注文は多くの場合43.56や43.86で行われる前に、-3.20%や-10.37%と比較されます。SOLSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Solstice Advanced Materials Inc.の株の最高値は？
Solstice Advanced Materials Inc.の過去1年の最高値は53.77でした。41.00 - 53.77内で株価は大きく変動し、45.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sollensys Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Solstice Advanced Materials Inc.の株の最低値は？
Solstice Advanced Materials Inc.(SOLS)の年間最安値は41.00でした。現在の43.56や41.00 - 53.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOLSの動きはライブチャートで確認できます。
SOLSの株式分割はいつ行われましたか？
Sollensys Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.73、-10.37%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.73
- 始値
- 45.09
- 買値
- 43.56
- 買値
- 43.86
- 安値
- 43.48
- 高値
- 46.01
- 出来高
- 6.680 K
- 1日の変化
- -4.75%
- 1ヶ月の変化
- -3.20%
- 6ヶ月の変化
- -10.37%
- 1年の変化
- -10.37%