QuotazioniSezioni
Valute / SOLS
Tornare a Azioni

SOLS: Sollensys Corp.

43.56 USD 2.17 (4.75%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SOLS ha avuto una variazione del -4.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.48 e ad un massimo di 46.01.

Segui le dinamiche di Sollensys Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SOLS oggi?

Oggi le azioni Sollensys Corp. sono prezzate a 43.56. Viene scambiato all'interno di 43.48 - 46.01, la chiusura di ieri è stata 45.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 6680. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOLS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Sollensys Corp. pagano dividendi?

Sollensys Corp. è attualmente valutato a 43.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOLS.

Come acquistare azioni SOLS?

Puoi acquistare azioni Sollensys Corp. al prezzo attuale di 43.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.56 o 43.86, mentre 6680 e -3.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOLS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SOLS?

Investire in Sollensys Corp. implica considerare l'intervallo annuale 41.00 - 53.77 e il prezzo attuale 43.56. Molti confrontano -3.20% e -10.37% prima di effettuare ordini su 43.56 o 43.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOLS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Solstice Advanced Materials Inc.?

Il prezzo massimo di Solstice Advanced Materials Inc. nell'ultimo anno è stato 53.77. All'interno di 41.00 - 53.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sollensys Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Solstice Advanced Materials Inc.?

Il prezzo più basso di Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) nel corso dell'anno è stato 41.00. Confrontandolo con gli attuali 43.56 e 41.00 - 53.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOLS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOLS?

Sollensys Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.73 e -10.37%.

Intervallo Giornaliero
43.48 46.01
Intervallo Annuale
41.00 53.77
Chiusura Precedente
45.73
Apertura
45.09
Bid
43.56
Ask
43.86
Minimo
43.48
Massimo
46.01
Volume
6.680 K
Variazione giornaliera
-4.75%
Variazione Mensile
-3.20%
Variazione Semestrale
-10.37%
Variazione Annuale
-10.37%
15 novembre, sabato