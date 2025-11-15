- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SOLS: Sollensys Corp.
Il tasso di cambio SOLS ha avuto una variazione del -4.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.48 e ad un massimo di 46.01.
Segui le dinamiche di Sollensys Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOLS oggi?
Oggi le azioni Sollensys Corp. sono prezzate a 43.56. Viene scambiato all'interno di 43.48 - 46.01, la chiusura di ieri è stata 45.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 6680. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOLS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sollensys Corp. pagano dividendi?
Sollensys Corp. è attualmente valutato a 43.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOLS.
Come acquistare azioni SOLS?
Puoi acquistare azioni Sollensys Corp. al prezzo attuale di 43.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.56 o 43.86, mentre 6680 e -3.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOLS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOLS?
Investire in Sollensys Corp. implica considerare l'intervallo annuale 41.00 - 53.77 e il prezzo attuale 43.56. Molti confrontano -3.20% e -10.37% prima di effettuare ordini su 43.56 o 43.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOLS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Solstice Advanced Materials Inc.?
Il prezzo massimo di Solstice Advanced Materials Inc. nell'ultimo anno è stato 53.77. All'interno di 41.00 - 53.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sollensys Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Solstice Advanced Materials Inc.?
Il prezzo più basso di Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) nel corso dell'anno è stato 41.00. Confrontandolo con gli attuali 43.56 e 41.00 - 53.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOLS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOLS?
Sollensys Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.73 e -10.37%.
- Chiusura Precedente
- 45.73
- Apertura
- 45.09
- Bid
- 43.56
- Ask
- 43.86
- Minimo
- 43.48
- Massimo
- 46.01
- Volume
- 6.680 K
- Variazione giornaliera
- -4.75%
- Variazione Mensile
- -3.20%
- Variazione Semestrale
- -10.37%
- Variazione Annuale
- -10.37%