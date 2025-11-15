- Обзор рынка
SOLS: Sollensys Corp.
Курс SOLS за сегодня изменился на -4.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.48, а максимальная — 46.01.
Следите за динамикой Sollensys Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOLS сегодня?
Sollensys Corp. (SOLS) сегодня оценивается на уровне 43.56. Инструмент торгуется в пределах 43.48 - 46.01, вчерашнее закрытие составило 45.73, а торговый объем достиг 6680. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sollensys Corp.?
Sollensys Corp. в настоящее время оценивается в 43.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.37% и USD. Отслеживайте движения SOLS на графике в реальном времени.
Как купить акции SOLS?
Вы можете купить акции Sollensys Corp. (SOLS) по текущей цене 43.56. Ордера обычно размещаются около 43.56 или 43.86, тогда как 6680 и -3.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOLS?
Инвестирование в Sollensys Corp. предполагает учет годового диапазона 41.00 - 53.77 и текущей цены 43.56. Многие сравнивают -3.20% и -10.37% перед размещением ордеров на 43.56 или 43.86. Изучайте ежедневные изменения цены SOLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Solstice Advanced Materials Inc.?
Самая высокая цена Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) за последний год составила 53.77. Акции заметно колебались в пределах 41.00 - 53.77, сравнение с 45.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sollensys Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Solstice Advanced Materials Inc.?
Самая низкая цена Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) за год составила 41.00. Сравнение с текущими 43.56 и 41.00 - 53.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOLS?
В прошлом Sollensys Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.73 и -10.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.73
- Open
- 45.09
- Bid
- 43.56
- Ask
- 43.86
- Low
- 43.48
- High
- 46.01
- Объем
- 6.680 K
- Дневное изменение
- -4.75%
- Месячное изменение
- -3.20%
- 6-месячное изменение
- -10.37%
- Годовое изменение
- -10.37%