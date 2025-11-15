КотировкиРазделы
Валюты / SOLS
Назад в Рынок акций США

SOLS: Sollensys Corp.

43.56 USD 2.17 (4.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOLS за сегодня изменился на -4.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.48, а максимальная — 46.01.

Следите за динамикой Sollensys Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SOLS сегодня?

Sollensys Corp. (SOLS) сегодня оценивается на уровне 43.56. Инструмент торгуется в пределах 43.48 - 46.01, вчерашнее закрытие составило 45.73, а торговый объем достиг 6680. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sollensys Corp.?

Sollensys Corp. в настоящее время оценивается в 43.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.37% и USD. Отслеживайте движения SOLS на графике в реальном времени.

Как купить акции SOLS?

Вы можете купить акции Sollensys Corp. (SOLS) по текущей цене 43.56. Ордера обычно размещаются около 43.56 или 43.86, тогда как 6680 и -3.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SOLS?

Инвестирование в Sollensys Corp. предполагает учет годового диапазона 41.00 - 53.77 и текущей цены 43.56. Многие сравнивают -3.20% и -10.37% перед размещением ордеров на 43.56 или 43.86. Изучайте ежедневные изменения цены SOLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Solstice Advanced Materials Inc.?

Самая высокая цена Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) за последний год составила 53.77. Акции заметно колебались в пределах 41.00 - 53.77, сравнение с 45.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sollensys Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Solstice Advanced Materials Inc.?

Самая низкая цена Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) за год составила 41.00. Сравнение с текущими 43.56 и 41.00 - 53.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SOLS?

В прошлом Sollensys Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.73 и -10.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.48 46.01
Годовой диапазон
41.00 53.77
Предыдущее закрытие
45.73
Open
45.09
Bid
43.56
Ask
43.86
Low
43.48
High
46.01
Объем
6.680 K
Дневное изменение
-4.75%
Месячное изменение
-3.20%
6-месячное изменение
-10.37%
Годовое изменение
-10.37%
15 ноября, суббота