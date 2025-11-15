- Panorámica
SOLS: Sollensys Corp.
El tipo de cambio de SOLS de hoy ha cambiado un -4.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.48, mientras que el máximo ha alcanzado 46.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sollensys Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SOLS hoy?
Sollensys Corp. (SOLS) se evalúa hoy en 43.56. El instrumento se negocia dentro de 43.48 - 46.01; el cierre de ayer ha sido 45.73 y el volumen comercial ha alcanzado 6680. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SOLS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Sollensys Corp.?
Sollensys Corp. se evalúa actualmente en 43.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -10.37% y USD. Monitoree los movimientos de SOLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SOLS?
Puede comprar acciones de Sollensys Corp. (SOLS) al precio actual de 43.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.56 o 43.86, mientras que 6680 y -3.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SOLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SOLS?
Invertir en Sollensys Corp. implica tener en cuenta el rango anual 41.00 - 53.77 y el precio actual 43.56. Muchos comparan -3.20% y -10.37% antes de colocar órdenes en 43.56 o 43.86. Estudie los cambios diarios de precios de SOLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Solstice Advanced Materials Inc.?
El precio más alto de Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) en el último año ha sido 53.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.00 - 53.77, una comparación con 45.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Sollensys Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Solstice Advanced Materials Inc.?
El precio más bajo de Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) para el año ha sido 41.00. La comparación con los actuales 43.56 y 41.00 - 53.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SOLS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SOLS?
En el pasado, Sollensys Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.73 y -10.37% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.73
- Open
- 45.09
- Bid
- 43.56
- Ask
- 43.86
- Low
- 43.48
- High
- 46.01
- Volumen
- 6.680 K
- Cambio diario
- -4.75%
- Cambio mensual
- -3.20%
- Cambio a 6 meses
- -10.37%
- Cambio anual
- -10.37%