Moedas / SOJD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SOJD: Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N
22.20 USD 0.04 (0.18%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOJD para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.14 e o mais alto foi 22.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOJD Notícias
- Southern Company: AI Growth, Solar, And Going Nuclear (NYSE:SO)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Franklin Managed Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FBLAX)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- ACV: Near-Term Risks Should Not Be Ignored
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- LVHD: Seeking Low Volatility In High Dividends With Average Result
Faixa diária
22.14 22.21
Faixa anual
19.53 24.00
- Fechamento anterior
- 22.24
- Open
- 22.20
- Bid
- 22.20
- Ask
- 22.50
- Low
- 22.14
- High
- 22.21
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 3.64%
- Mudança de 6 meses
- 8.56%
- Mudança anual
- -7.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh