クォートセクション
通貨 / SOJD
株に戻る

SOJD: Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N

22.29 USD 0.05 (0.22%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOJDの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.14の安値と22.32の高値で取引されました。

Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Nダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOJD News

1日のレンジ
22.14 22.32
1年のレンジ
19.53 24.00
以前の終値
22.24
始値
22.20
買値
22.29
買値
22.59
安値
22.14
高値
22.32
出来高
87
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
4.06%
6ヶ月の変化
9.00%
1年の変化
-6.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K