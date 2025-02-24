通貨 / SOJD
SOJD: Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N
22.29 USD 0.05 (0.22%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOJDの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.14の安値と22.32の高値で取引されました。
Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Nダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
22.14 22.32
1年のレンジ
19.53 24.00
- 以前の終値
- 22.24
- 始値
- 22.20
- 買値
- 22.29
- 買値
- 22.59
- 安値
- 22.14
- 高値
- 22.32
- 出来高
- 87
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 4.06%
- 6ヶ月の変化
- 9.00%
- 1年の変化
- -6.66%
