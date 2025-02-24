Валюты / SOJD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOJD: Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N
22.30 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOJD за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.25, а максимальная — 22.38.
Следите за динамикой Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOJD
- Southern Company: AI Growth, Solar, And Going Nuclear (NYSE:SO)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Franklin Managed Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FBLAX)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- ACV: Near-Term Risks Should Not Be Ignored
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- LVHD: Seeking Low Volatility In High Dividends With Average Result
Дневной диапазон
22.25 22.38
Годовой диапазон
19.53 24.00
- Предыдущее закрытие
- 22.33
- Open
- 22.32
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- Low
- 22.25
- High
- 22.38
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 4.11%
- 6-месячное изменение
- 9.05%
- Годовое изменение
- -6.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.