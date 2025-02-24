Währungen / SOJD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SOJD: Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N
22.29 USD 0.05 (0.22%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOJD hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.14 bis zu einem Hoch von 22.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southern Company (The) Series 2020A 4.95% Junior Subordinated N-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOJD News
- Southern Company: AI Growth, Solar, And Going Nuclear (NYSE:SO)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Franklin Managed Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FBLAX)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- Victory Investment Grade Convertible Fund Q1 2025 Commentary (undefined:SBFCX)
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- The Highest-Quality Dividend Contenders By Quality Scores
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- ACV: Near-Term Risks Should Not Be Ignored
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- LVHD: Seeking Low Volatility In High Dividends With Average Result
Tagesspanne
22.14 22.32
Jahresspanne
19.53 24.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.24
- Eröffnung
- 22.20
- Bid
- 22.29
- Ask
- 22.59
- Tief
- 22.14
- Hoch
- 22.32
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 4.06%
- 6-Monatsänderung
- 9.00%
- Jahresänderung
- -6.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K