SOAR: Volato Group Inc Class A
1.60 USD 0.05 (3.23%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SOAR para hoje mudou para 3.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.58 e o mais alto foi 1.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Volato Group Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SOAR Notícias
Faixa diária
1.58 1.65
Faixa anual
1.14 18.75
- Fechamento anterior
- 1.55
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.58
- High
- 1.65
- Volume
- 345
- Mudança diária
- 3.23%
- Mudança mensal
- -2.44%
- Mudança de 6 meses
- -8.05%
- Mudança anual
- -83.16%
