SOAR: Volato Group Inc Class A
1.72 USD 0.19 (12.42%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOAR за сегодня изменился на 12.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.53, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой Volato Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOAR
- Volato Group stock soars after M2i Global acquisition announcement
- Volato Stock (SOAR) Flies 60% Higher on M2i Global Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Volato Projects Full-Year Profitability on Strength of Q1 Execution and Expanding Revenue Streams
- Volato to Participate in Jefferies Virtual Business Aviation Summit
- Volato expands into aircraft leasing amid solid sales
- Vaunt Deepens Member Loyalty with Exclusive Event in Dallas Amid Rapid Platform Growth
- Volato Reports Positive Net Income in Q1 2025 and Over $20 Million in Debt Reduction; Targets Additional Settlements and Capital Raise to Extend Operating Runway
Дневной диапазон
1.53 1.72
Годовой диапазон
1.14 18.75
- Предыдущее закрытие
- 1.53
- Open
- 1.53
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.53
- High
- 1.72
- Объем
- 412
- Дневное изменение
- 12.42%
- Месячное изменение
- 4.88%
- 6-месячное изменение
- -1.15%
- Годовое изменение
- -81.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.