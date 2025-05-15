КотировкиРазделы
SOAR
SOAR: Volato Group Inc Class A

1.72 USD 0.19 (12.42%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOAR за сегодня изменился на 12.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.53, а максимальная — 1.72.

Следите за динамикой Volato Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.53 1.72
Годовой диапазон
1.14 18.75
Предыдущее закрытие
1.53
Open
1.53
Bid
1.72
Ask
2.02
Low
1.53
High
1.72
Объем
412
Дневное изменение
12.42%
Месячное изменение
4.88%
6-месячное изменение
-1.15%
Годовое изменение
-81.89%
