통화 / SOAR
SOAR: Volato Group Inc Class A
1.57 USD 0.03 (1.88%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOAR 환율이 오늘 -1.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.57이고 고가는 1.63이었습니다.
Volato Group Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOAR News
- Volato Group stock soars after M2i Global acquisition announcement
- Volato Stock (SOAR) Flies 60% Higher on M2i Global Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Volato Projects Full-Year Profitability on Strength of Q1 Execution and Expanding Revenue Streams
- Volato to Participate in Jefferies Virtual Business Aviation Summit
- Volato expands into aircraft leasing amid solid sales
- Vaunt Deepens Member Loyalty with Exclusive Event in Dallas Amid Rapid Platform Growth
- Volato Reports Positive Net Income in Q1 2025 and Over $20 Million in Debt Reduction; Targets Additional Settlements and Capital Raise to Extend Operating Runway
일일 변동 비율
1.57 1.63
년간 변동
1.14 18.75
- 이전 종가
- 1.60
- 시가
- 1.60
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- 저가
- 1.57
- 고가
- 1.63
- 볼륨
- 297
- 일일 변동
- -1.88%
- 월 변동
- -4.27%
- 6개월 변동
- -9.77%
- 년간 변동율
- -83.47%
20 9월, 토요일