通貨 / SOAR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SOAR: Volato Group Inc Class A
1.60 USD 0.05 (3.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOARの今日の為替レートは、3.23%変化しました。日中、通貨は1あたり1.58の安値と1.65の高値で取引されました。
Volato Group Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOAR News
- Volato Group stock soars after M2i Global acquisition announcement
- Volato Stock (SOAR) Flies 60% Higher on M2i Global Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Volato Projects Full-Year Profitability on Strength of Q1 Execution and Expanding Revenue Streams
- Volato to Participate in Jefferies Virtual Business Aviation Summit
- Volato expands into aircraft leasing amid solid sales
- Vaunt Deepens Member Loyalty with Exclusive Event in Dallas Amid Rapid Platform Growth
- Volato Reports Positive Net Income in Q1 2025 and Over $20 Million in Debt Reduction; Targets Additional Settlements and Capital Raise to Extend Operating Runway
1日のレンジ
1.58 1.65
1年のレンジ
1.14 18.75
- 以前の終値
- 1.55
- 始値
- 1.61
- 買値
- 1.60
- 買値
- 1.90
- 安値
- 1.58
- 高値
- 1.65
- 出来高
- 345
- 1日の変化
- 3.23%
- 1ヶ月の変化
- -2.44%
- 6ヶ月の変化
- -8.05%
- 1年の変化
- -83.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K