货币 / SOAR
SOAR: Volato Group Inc Class A
1.55 USD 0.17 (9.88%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOAR汇率已更改-9.88%。当日，交易品种以低点1.54和高点1.60进行交易。
关注Volato Group Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOAR新闻
- Volato Group stock soars after M2i Global acquisition announcement
- Volato Stock (SOAR) Flies 60% Higher on M2i Global Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Volato Projects Full-Year Profitability on Strength of Q1 Execution and Expanding Revenue Streams
- Volato to Participate in Jefferies Virtual Business Aviation Summit
- Volato expands into aircraft leasing amid solid sales
- Vaunt Deepens Member Loyalty with Exclusive Event in Dallas Amid Rapid Platform Growth
- Volato Reports Positive Net Income in Q1 2025 and Over $20 Million in Debt Reduction; Targets Additional Settlements and Capital Raise to Extend Operating Runway
日范围
1.54 1.60
年范围
1.14 18.75
- 前一天收盘价
- 1.72
- 开盘价
- 1.60
- 卖价
- 1.55
- 买价
- 1.85
- 最低价
- 1.54
- 最高价
- 1.60
- 交易量
- 320
- 日变化
- -9.88%
- 月变化
- -5.49%
- 6个月变化
- -10.92%
- 年变化
- -83.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值