SOAR: Volato Group Inc Class A
1.57 USD 0.03 (1.88%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOAR hat sich für heute um -1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Volato Group Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SOAR News
- Volato Group stock soars after M2i Global acquisition announcement
- Volato Stock (SOAR) Flies 60% Higher on M2i Global Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories - TipRanks.com
- Volato Projects Full-Year Profitability on Strength of Q1 Execution and Expanding Revenue Streams
- Volato to Participate in Jefferies Virtual Business Aviation Summit
- Volato expands into aircraft leasing amid solid sales
- Vaunt Deepens Member Loyalty with Exclusive Event in Dallas Amid Rapid Platform Growth
- Volato Reports Positive Net Income in Q1 2025 and Over $20 Million in Debt Reduction; Targets Additional Settlements and Capital Raise to Extend Operating Runway
Tagesspanne
1.57 1.63
Jahresspanne
1.14 18.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.60
- Eröffnung
- 1.60
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.63
- Volumen
- 257
- Tagesänderung
- -1.88%
- Monatsänderung
- -4.27%
- 6-Monatsänderung
- -9.77%
- Jahresänderung
- -83.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K