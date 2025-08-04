Moedas / SNDX
SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc
15.08 USD 0.33 (2.24%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNDX para hoje mudou para 2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.89 e o mais alto foi 15.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Syndax Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNDX Notícias
- Principais escolhas de biotecnologia para 2025: BTIG Research destaca potenciais vencedores
- Top Biotech Picks for 2025: BTIG Research Highlights Potential Winners
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Stifel resumes Syndax Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Syndax Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Profitability
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates Syndax Pharmaceuticals stock with Buy rating on AML drug success
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- Syndax Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma: Strong Drug Sales and Strategic Growth
- Wall Street Analysts Believe Syndax (SNDX) Could Rally 112.8%: Here's is How to Trade
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Does Syndax (SNDX) Have the Potential to Rally 158.36% as Wall Street Analysts Expect?
- Syndax Pharmaceuticals: A Tale Of Two Drug Launches (NASDAQ:SNDX)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Syndax stock price target raised to $20 from $18 at Goldman Sachs
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SNDX)
- Earnings call transcript: Syndax Pharmaceuticals Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Syndax (SNDX) Q2 Revenue Jumps 986%
- Syndax Pharmaceuticals (SNDX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Syndax Pharmaceuticals earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
Faixa diária
14.89 15.43
Faixa anual
8.58 22.50
- Fechamento anterior
- 14.75
- Open
- 14.91
- Bid
- 15.08
- Ask
- 15.38
- Low
- 14.89
- High
- 15.43
- Volume
- 2.029 K
- Mudança diária
- 2.24%
- Mudança mensal
- -8.61%
- Mudança de 6 meses
- 23.10%
- Mudança anual
- -20.88%
