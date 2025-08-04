通貨 / SNDX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc
15.45 USD 0.70 (4.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNDXの今日の為替レートは、4.75%変化しました。日中、通貨は1あたり14.89の安値と15.56の高値で取引されました。
Syndax Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNDX News
- 2025年のバイオテック有望株：BTIGリサーチが潜在的勝者を強調
- Top Biotech Picks for 2025: BTIG Research Highlights Potential Winners
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Stifel resumes Syndax Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Syndax Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Profitability
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates Syndax Pharmaceuticals stock with Buy rating on AML drug success
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- Syndax Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma: Strong Drug Sales and Strategic Growth
- Wall Street Analysts Believe Syndax (SNDX) Could Rally 112.8%: Here's is How to Trade
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Does Syndax (SNDX) Have the Potential to Rally 158.36% as Wall Street Analysts Expect?
- Syndax Pharmaceuticals: A Tale Of Two Drug Launches (NASDAQ:SNDX)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Syndax stock price target raised to $20 from $18 at Goldman Sachs
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SNDX)
- Earnings call transcript: Syndax Pharmaceuticals Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Syndax (SNDX) Q2 Revenue Jumps 986%
- Syndax Pharmaceuticals (SNDX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Syndax Pharmaceuticals earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
1日のレンジ
14.89 15.56
1年のレンジ
8.58 22.50
- 以前の終値
- 14.75
- 始値
- 14.91
- 買値
- 15.45
- 買値
- 15.75
- 安値
- 14.89
- 高値
- 15.56
- 出来高
- 4.701 K
- 1日の変化
- 4.75%
- 1ヶ月の変化
- -6.36%
- 6ヶ月の変化
- 26.12%
- 1年の変化
- -18.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K