货币 / SNDX
SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc
15.04 USD 0.80 (5.05%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNDX汇率已更改-5.05%。当日，交易品种以低点14.98和高点15.88进行交易。
关注Syndax Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNDX新闻
日范围
14.98 15.88
年范围
8.58 22.50
- 前一天收盘价
- 15.84
- 开盘价
- 15.88
- 卖价
- 15.04
- 买价
- 15.34
- 最低价
- 14.98
- 最高价
- 15.88
- 交易量
- 5.339 K
- 日变化
- -5.05%
- 月变化
- -8.85%
- 6个月变化
- 22.78%
- 年变化
- -21.09%
