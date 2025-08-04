Валюты / SNDX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc
15.04 USD 0.80 (5.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNDX за сегодня изменился на -5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.98, а максимальная — 15.88.
Следите за динамикой Syndax Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNDX
- Лучшие биотехнологические компании на 2025 год: BTIG Research выделяет потенциальных лидеров
- Top Biotech Picks for 2025: BTIG Research Highlights Potential Winners
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Stifel resumes Syndax Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Syndax Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Profitability
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates Syndax Pharmaceuticals stock with Buy rating on AML drug success
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- Syndax Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma: Strong Drug Sales and Strategic Growth
- Wall Street Analysts Believe Syndax (SNDX) Could Rally 112.8%: Here's is How to Trade
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Does Syndax (SNDX) Have the Potential to Rally 158.36% as Wall Street Analysts Expect?
- Syndax Pharmaceuticals: A Tale Of Two Drug Launches (NASDAQ:SNDX)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Syndax stock price target raised to $20 from $18 at Goldman Sachs
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SNDX)
- Earnings call transcript: Syndax Pharmaceuticals Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Syndax (SNDX) Q2 Revenue Jumps 986%
- Syndax Pharmaceuticals (SNDX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Syndax Pharmaceuticals earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
Дневной диапазон
14.98 15.88
Годовой диапазон
8.58 22.50
- Предыдущее закрытие
- 15.84
- Open
- 15.88
- Bid
- 15.04
- Ask
- 15.34
- Low
- 14.98
- High
- 15.88
- Объем
- 5.339 K
- Дневное изменение
- -5.05%
- Месячное изменение
- -8.85%
- 6-месячное изменение
- 22.78%
- Годовое изменение
- -21.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.