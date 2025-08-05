QuotazioniSezioni
Valute / SNDX
Tornare a Azioni

SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc

14.78 USD 0.67 (4.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNDX ha avuto una variazione del -4.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.61 e ad un massimo di 15.73.

Segui le dinamiche di Syndax Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNDX News

Intervallo Giornaliero
14.61 15.73
Intervallo Annuale
8.58 22.50
Chiusura Precedente
15.45
Apertura
15.51
Bid
14.78
Ask
15.08
Minimo
14.61
Massimo
15.73
Volume
5.713 K
Variazione giornaliera
-4.34%
Variazione Mensile
-10.42%
Variazione Semestrale
20.65%
Variazione Annuale
-22.46%
20 settembre, sabato