Valute / SNDX
SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc
14.78 USD 0.67 (4.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNDX ha avuto una variazione del -4.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.61 e ad un massimo di 15.73.
Segui le dinamiche di Syndax Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNDX News
Intervallo Giornaliero
14.61 15.73
Intervallo Annuale
8.58 22.50
- Chiusura Precedente
- 15.45
- Apertura
- 15.51
- Bid
- 14.78
- Ask
- 15.08
- Minimo
- 14.61
- Massimo
- 15.73
- Volume
- 5.713 K
- Variazione giornaliera
- -4.34%
- Variazione Mensile
- -10.42%
- Variazione Semestrale
- 20.65%
- Variazione Annuale
- -22.46%
20 settembre, sabato