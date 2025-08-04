Währungen / SNDX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNDX: Syndax Pharmaceuticals Inc
15.23 USD 0.22 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNDX hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.22 bis zu einem Hoch von 15.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Syndax Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNDX News
- Syndax: Krebsmedikament Revumenib in NCCN-Leitlinien für NPM1-mutierte Leukämie aufgenommen
- NCCN adds revumenib to guidelines for NPM1-mutated leukemia
- Top Biotech Picks for 2025: BTIG Research Highlights Potential Winners
- Syndax Pharmaceuticals: Revumenib PDUFA Review mNPM1 AML And Move Towards MSS CRC (SNDX)
- Stifel resumes Syndax Pharmaceuticals stock coverage with Buy rating
- Syndax Pharmaceuticals at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Profitability
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Syndax Gains Attention With Strong Drug Portfolio, Path To Leukemia Market Growth - Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), Kura Oncology (NASDAQ:KURA)
- This HubSpot Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Entergy (NYSE:ETR), AptarGroup (NYSE:ATR)
- Guggenheim initiates Syndax Pharmaceuticals stock with Buy rating on AML drug success
- Guggenheim initiates coverage on Kura Oncology stock with Neutral rating
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- Syndax Pharmaceuticals at Citi’s Biopharma: Strong Drug Sales and Strategic Growth
- Wall Street Analysts Believe Syndax (SNDX) Could Rally 112.8%: Here's is How to Trade
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Does Syndax (SNDX) Have the Potential to Rally 158.36% as Wall Street Analysts Expect?
- Syndax Pharmaceuticals: A Tale Of Two Drug Launches (NASDAQ:SNDX)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/6/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Syndax stock price target raised to $20 from $18 at Goldman Sachs
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. (SNDX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Syndax Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SNDX)
- Earnings call transcript: Syndax Pharmaceuticals Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Syndax (SNDX) Q2 Revenue Jumps 986%
- Syndax Pharmaceuticals (SNDX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Tagesspanne
15.22 15.73
Jahresspanne
8.58 22.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.45
- Eröffnung
- 15.51
- Bid
- 15.23
- Ask
- 15.53
- Tief
- 15.22
- Hoch
- 15.73
- Volumen
- 154
- Tagesänderung
- -1.42%
- Monatsänderung
- -7.70%
- 6-Monatsänderung
- 24.33%
- Jahresänderung
- -20.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K