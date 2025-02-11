Moedas / SLMBP
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.03 USD 0.23 (0.30%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLMBP para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.03 e o mais alto foi 76.03.
Veja a dinâmica do par de moedas SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
76.03 76.03
Faixa anual
65.95 83.15
- Fechamento anterior
- 76.26
- Open
- 76.03
- Bid
- 76.03
- Ask
- 76.33
- Low
- 76.03
- High
- 76.03
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- -0.47%
- Mudança de 6 meses
- 4.15%
- Mudança anual
- 1.54%
