SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.13 USD 0.10 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLMBP hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.13 bis zu einem Hoch von 76.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLMBP News
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SYLD: Losing Steam For 12 Months, But Strong Value Characteristics (BATS:SYLD)
- SLM Corp Pb Pref stock hits 52-week high at $78.89
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- SLM Corporation PFD SER B: The Odd Duck In The Preferred Space, 8.4% Yield
Tagesspanne
76.13 76.13
Jahresspanne
65.95 83.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.03
- Eröffnung
- 76.13
- Bid
- 76.13
- Ask
- 76.43
- Tief
- 76.13
- Hoch
- 76.13
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- -0.34%
- 6-Monatsänderung
- 4.29%
- Jahresänderung
- 1.67%
