KurseKategorien
Währungen / SLMBP
Zurück zum Aktien

SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,

76.13 USD 0.10 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLMBP hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.13 bis zu einem Hoch von 76.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLMBP News

Tagesspanne
76.13 76.13
Jahresspanne
65.95 83.15
Vorheriger Schlusskurs
76.03
Eröffnung
76.13
Bid
76.13
Ask
76.43
Tief
76.13
Hoch
76.13
Volumen
1
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
-0.34%
6-Monatsänderung
4.29%
Jahresänderung
1.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K