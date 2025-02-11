Divisas / SLMBP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.26 USD 0.16 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLMBP de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.25, mientras que el máximo ha alcanzado 76.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLMBP News
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SYLD: Losing Steam For 12 Months, But Strong Value Characteristics (BATS:SYLD)
- SLM Corp Pb Pref stock hits 52-week high at $78.89
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- SLM Corporation PFD SER B: The Odd Duck In The Preferred Space, 8.4% Yield
Rango diario
76.25 76.43
Rango anual
65.95 83.15
- Cierres anteriores
- 76.10
- Open
- 76.28
- Bid
- 76.26
- Ask
- 76.56
- Low
- 76.25
- High
- 76.43
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- -0.17%
- Cambio a 6 meses
- 4.47%
- Cambio anual
- 1.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B