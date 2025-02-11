Devises / SLMBP
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.13 USD 0.10 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLMBP a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 76.13 et à un maximum de 76.13.
Suivez la dynamique SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
76.13 76.13
Range Annuel
65.95 83.15
- Clôture Précédente
- 76.03
- Ouverture
- 76.13
- Bid
- 76.13
- Ask
- 76.43
- Plus Bas
- 76.13
- Plus Haut
- 76.13
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- -0.34%
- Changement à 6 Mois
- 4.29%
- Changement Annuel
- 1.67%
20 septembre, samedi