Валюты / SLMBP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.26 USD 0.16 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLMBP за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.25, а максимальная — 76.43.
Следите за динамикой SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SLMBP
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SYLD: Losing Steam For 12 Months, But Strong Value Characteristics (BATS:SYLD)
- SLM Corp Pb Pref stock hits 52-week high at $78.89
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- SLM Corporation PFD SER B: The Odd Duck In The Preferred Space, 8.4% Yield
Дневной диапазон
76.25 76.43
Годовой диапазон
65.95 83.15
- Предыдущее закрытие
- 76.10
- Open
- 76.28
- Bid
- 76.26
- Ask
- 76.56
- Low
- 76.25
- High
- 76.43
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- 4.47%
- Годовое изменение
- 1.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.