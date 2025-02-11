通貨 / SLMBP
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.03 USD 0.23 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLMBPの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり76.03の安値と76.03の高値で取引されました。
SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
76.03 76.03
1年のレンジ
65.95 83.15
- 以前の終値
- 76.26
- 始値
- 76.03
- 買値
- 76.03
- 買値
- 76.33
- 安値
- 76.03
- 高値
- 76.03
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- -0.47%
- 6ヶ月の変化
- 4.15%
- 1年の変化
- 1.54%
