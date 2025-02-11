QuotazioniSezioni
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,

76.13 USD 0.10 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLMBP ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.13 e ad un massimo di 76.13.

Segui le dinamiche di SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
76.13 76.13
Intervallo Annuale
65.95 83.15
Chiusura Precedente
76.03
Apertura
76.13
Bid
76.13
Ask
76.43
Minimo
76.13
Massimo
76.13
Volume
1
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
-0.34%
Variazione Semestrale
4.29%
Variazione Annuale
1.67%
20 settembre, sabato