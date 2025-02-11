Valute / SLMBP
SLMBP: SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,
76.13 USD 0.10 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLMBP ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 76.13 e ad un massimo di 76.13.
Segui le dinamiche di SLM Corporation - Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock,. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
76.13 76.13
Intervallo Annuale
65.95 83.15
- Chiusura Precedente
- 76.03
- Apertura
- 76.13
- Bid
- 76.13
- Ask
- 76.43
- Minimo
- 76.13
- Massimo
- 76.13
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- 4.29%
- Variazione Annuale
- 1.67%
20 settembre, sabato