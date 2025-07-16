Moedas / SLM
SLM: SLM Corporation
28.76 USD 0.64 (2.28%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLM para hoje mudou para 2.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.09 e o mais alto foi 28.84.
Veja a dinâmica do par de moedas SLM Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLM Notícias
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- SLM Corp at Barclays Conference: Strategic Focus on Quality and Expansion
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Wells Fargo assumes coverage on SLM Corp stock with Overweight rating
- SLM Corp stock rating reiterated at Buy by TD Cowen amid delinquency concerns
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SLM (SLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PTC Q3 2025 slides: ARR growth hits 9.3%, cash flow exceeds guidance
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Sallie Mae Q2 2025 slides: Net income drops amid stable loan originations
- SLM earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Sallie Mae (SLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sallie Mae (SLM) Misses Q2 Earnings Estimates
- SLM Posts Q2 Earnings Miss
- Sallie Mae shares fall as Q2 earnings miss estimates
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
Faixa diária
28.09 28.84
Faixa anual
21.10 34.97
- Fechamento anterior
- 28.12
- Open
- 28.30
- Bid
- 28.76
- Ask
- 29.06
- Low
- 28.09
- High
- 28.84
- Volume
- 1.772 K
- Mudança diária
- 2.28%
- Mudança mensal
- -7.38%
- Mudança de 6 meses
- -1.57%
- Mudança anual
- 26.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh