货币 / SLM
SLM: SLM Corporation
28.31 USD 0.27 (0.96%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLM汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点28.07和高点28.47进行交易。
关注SLM Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLM新闻
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- SLM Corp at Barclays Conference: Strategic Focus on Quality and Expansion
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Wells Fargo assumes coverage on SLM Corp stock with Overweight rating
- SLM Corp stock rating reiterated at Buy by TD Cowen amid delinquency concerns
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SLM (SLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PTC Q3 2025 slides: ARR growth hits 9.3%, cash flow exceeds guidance
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Sallie Mae Q2 2025 slides: Net income drops amid stable loan originations
- SLM earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Sallie Mae (SLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sallie Mae (SLM) Misses Q2 Earnings Estimates
- SLM Posts Q2 Earnings Miss
- Sallie Mae shares fall as Q2 earnings miss estimates
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
日范围
28.07 28.47
年范围
21.10 34.97
- 前一天收盘价
- 28.04
- 开盘价
- 28.13
- 卖价
- 28.31
- 买价
- 28.61
- 最低价
- 28.07
- 最高价
- 28.47
- 交易量
- 2.326 K
- 日变化
- 0.96%
- 月变化
- -8.82%
- 6个月变化
- -3.11%
- 年变化
- 24.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值