SLM: SLM Corporation
28.45 USD 0.33 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLM hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.09 bis zu einem Hoch von 28.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die SLM Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLM News
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- BofA Securities hebt Kursziel für Synchrony Financial wegen Kreditwachstum auf 84 US-Dollar an/n
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- SLM Corp at Barclays Conference: Strategic Focus on Quality and Expansion
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Wells Fargo assumes coverage on SLM Corp stock with Overweight rating
- SLM Corp stock rating reiterated at Buy by TD Cowen amid delinquency concerns
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SLM (SLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PTC Q3 2025 slides: ARR growth hits 9.3%, cash flow exceeds guidance
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Sallie Mae Q2 2025 slides: Net income drops amid stable loan originations
- SLM earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Sallie Mae (SLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sallie Mae (SLM) Misses Q2 Earnings Estimates
- SLM Posts Q2 Earnings Miss
- Sallie Mae shares fall as Q2 earnings miss estimates
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
Tagesspanne
28.09 28.84
Jahresspanne
21.10 34.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.12
- Eröffnung
- 28.30
- Bid
- 28.45
- Ask
- 28.75
- Tief
- 28.09
- Hoch
- 28.84
- Volumen
- 6.906 K
- Tagesänderung
- 1.17%
- Monatsänderung
- -8.37%
- 6-Monatsänderung
- -2.64%
- Jahresänderung
- 24.67%
