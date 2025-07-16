KurseKategorien
Währungen / SLM
Zurück zum Aktien

SLM: SLM Corporation

28.45 USD 0.33 (1.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLM hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.09 bis zu einem Hoch von 28.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die SLM Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLM News

Tagesspanne
28.09 28.84
Jahresspanne
21.10 34.97
Vorheriger Schlusskurs
28.12
Eröffnung
28.30
Bid
28.45
Ask
28.75
Tief
28.09
Hoch
28.84
Volumen
6.906 K
Tagesänderung
1.17%
Monatsänderung
-8.37%
6-Monatsänderung
-2.64%
Jahresänderung
24.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K