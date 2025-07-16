Valute / SLM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SLM: SLM Corporation
28.43 USD 0.02 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLM ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.04 e ad un massimo di 28.64.
Segui le dinamiche di SLM Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLM News
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- SLM Corporation (SLM) Corporation Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:SLM)
- OMF vs. SLM: Which Stock Is the Better Value Option?
- BofA Securities raises Synchrony Financial stock price target to $84 on loan growth
- SLM Corp at Barclays Conference: Strategic Focus on Quality and Expansion
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Wells Fargo assumes coverage on SLM Corp stock with Overweight rating
- SLM Corp stock rating reiterated at Buy by TD Cowen amid delinquency concerns
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- SLM (SLM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PTC Q3 2025 slides: ARR growth hits 9.3%, cash flow exceeds guidance
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Sallie Mae Q2 2025 slides: Net income drops amid stable loan originations
- SLM earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Sallie Mae (SLM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sallie Mae (SLM) Misses Q2 Earnings Estimates
- SLM Posts Q2 Earnings Miss
- Sallie Mae shares fall as Q2 earnings miss estimates
- PROG Holdings (PRG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Sallie Mae (SLM) Q2 Earnings Expected to Decline
- SLM Student Loan Trust 2005-7 provides remarketing memorandum for Class A-5 notes
- SLM Student Loan Trust 2006-5 issues remarketing memorandum for reset rate notes
- SLM Student Loan Trust 2005-5 issues preliminary memorandum for note remarketing
Intervallo Giornaliero
28.04 28.64
Intervallo Annuale
21.10 34.97
- Chiusura Precedente
- 28.45
- Apertura
- 28.44
- Bid
- 28.43
- Ask
- 28.73
- Minimo
- 28.04
- Massimo
- 28.64
- Volume
- 6.695 K
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- -8.44%
- Variazione Semestrale
- -2.70%
- Variazione Annuale
- 24.58%
20 settembre, sabato