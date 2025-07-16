QuotazioniSezioni
Valute / SLM
Tornare a Azioni

SLM: SLM Corporation

28.43 USD 0.02 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLM ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.04 e ad un massimo di 28.64.

Segui le dinamiche di SLM Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLM News

Intervallo Giornaliero
28.04 28.64
Intervallo Annuale
21.10 34.97
Chiusura Precedente
28.45
Apertura
28.44
Bid
28.43
Ask
28.73
Minimo
28.04
Massimo
28.64
Volume
6.695 K
Variazione giornaliera
-0.07%
Variazione Mensile
-8.44%
Variazione Semestrale
-2.70%
Variazione Annuale
24.58%
20 settembre, sabato