통화 / SLM
SLM: SLM Corporation
28.43 USD 0.02 (0.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLM 환율이 오늘 -0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.04이고 고가는 28.64이었습니다.
SLM Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLM News
일일 변동 비율
28.04 28.64
년간 변동
21.10 34.97
- 이전 종가
- 28.45
- 시가
- 28.44
- Bid
- 28.43
- Ask
- 28.73
- 저가
- 28.04
- 고가
- 28.64
- 볼륨
- 6.695 K
- 일일 변동
- -0.07%
- 월 변동
- -8.44%
- 6개월 변동
- -2.70%
- 년간 변동율
- 24.58%
